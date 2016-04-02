T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dündar'dan "Yasak kararına neden uymadınız" diye soran savcıya: Erdoğan'ı örnek almış olabilirim

İşte Can Dündar ile savcı Evliya Çalışkan arasında geçen konuşmalar

02 Nisan 2016 14:47

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT TIR'ları davasında Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verdi. Dava 22 Nisan, saat 10:00'a ertelendi. Can Dündar ve Erdem Gül için yurt dışına çıkış yasağı kondu. Duruşma esnasında savcı Evliya Çalışkan ve Tayyip Erdoğan’ın avukatları ile Can Dündar arasında diyaloglar yaşandı. Can Dündar, "Diğer medya gruplarıyla sizin farkınız var siz algı oluşturuyorsunuz? Yasak kararlarına rağmen hangi saik ve motivasyonla haber yaptınız?" diye soran savcıya "Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan Erdoğan'ı örnek almış olabilirim" diye yanıt verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Mahkemede yaşanan diyaloglardan bazıları şöyle:

1- Savcı: Aslında bir kopuş savunması izledik

Dündar: Ne kopuşu

Savcı: Sonra anlarsınız

2- Savcı: Bu eylemi yapanların paralel yapısı üyesi olduğu tespit edildi. Diğer medya gruplarıyla sizin farkınız var siz algı oluşturuyorsunuz? Yasak kararlarına rağmen hangi saik ve motivasyonla haber yaptınız?

Dündar: Anayasayı tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek almış olabilirim. Ortada suç varsa yayın yasağı koyanları da suçlarım.

3- Savcı: Gazetecilik milli güvenliği yok saymak, yargı saygınlığını hiçe saymak hakkını vermez

Dündar: Devlet ne zaman suç işlerse üzerine sır damgası vurur. Hiçbir hâkim ve hüküm suçu örtbas edemez.

4- Savcı: Haber öncesinde paralel yapıdan herhangi biriyle irtibat kurdunuz mu?

Dündar: Suç işleyen Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasını istemek suç değildir.

5- Erdoğan’ın avukatı: IŞİD’e yardım edildiği algısını oluşturan var mı/kim?

Dündar: Evet. Recep Tayyip Erdoğan...

ETİKETLER

can dündarerdem gülmit tırlarıhaberdavaduruşmasavcıcumhurbaşkanıtayyip erdoğancumhuriyet gazetesimit tırlarıdava

İlgili Haberler

Can Dündar: MİT TIR'ları davasını bütün dünya izliyor, verecekleri karar başlarını derde sokar

"Tarihimizin en alıngan Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız"

Mahkeme Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuksuz yargılanmalarına karar verdi!

MİT TIR'ları davası 22 Nisan'a ertelendi. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu

Can Dündar: Tutuklanmamızı bekleyenleri hayal kırıklığını uğrattık, özür dileriz

Erdem Gül: Burada biz gazeteciliği savunduk, bundan sonra da böyle olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24