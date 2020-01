Dündar'dan "Yasak kararına neden uymadınız" diye soran savcıya: Erdoğan'ı örnek almış olabilirim

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi MİT TIR'ları davasında Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verdi. Dava 22 Nisan, saat 10:00'a ertelendi. Can Dündar ve Erdem Gül için yurt dışına çıkış yasağı kondu. Duruşma esnasında savcı Evliya Çalışkan ve Tayyip Erdoğan’ın avukatları ile Can Dündar arasında diyaloglar yaşandı. Can Dündar, "Diğer medya gruplarıyla sizin farkınız var siz algı oluşturuyorsunuz? Yasak kararlarına rağmen hangi saik ve motivasyonla haber yaptınız?" diye soran savcıya "Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan Erdoğan'ı örnek almış olabilirim" diye yanıt verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Mahkemede yaşanan diyaloglardan bazıları şöyle:

1- Savcı: Aslında bir kopuş savunması izledik

Dündar: Ne kopuşu

Savcı: Sonra anlarsınız

2- Savcı: Bu eylemi yapanların paralel yapısı üyesi olduğu tespit edildi. Diğer medya gruplarıyla sizin farkınız var siz algı oluşturuyorsunuz? Yasak kararlarına rağmen hangi saik ve motivasyonla haber yaptınız?

Dündar: Anayasayı tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek almış olabilirim. Ortada suç varsa yayın yasağı koyanları da suçlarım.

3- Savcı: Gazetecilik milli güvenliği yok saymak, yargı saygınlığını hiçe saymak hakkını vermez

Dündar: Devlet ne zaman suç işlerse üzerine sır damgası vurur. Hiçbir hâkim ve hüküm suçu örtbas edemez.

4- Savcı: Haber öncesinde paralel yapıdan herhangi biriyle irtibat kurdunuz mu?

Dündar: Suç işleyen Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasını istemek suç değildir.

5- Erdoğan’ın avukatı: IŞİD’e yardım edildiği algısını oluşturan var mı/kim?

Dündar: Evet. Recep Tayyip Erdoğan...