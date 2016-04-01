Can Dündar: Tutuklanmamızı bekleyenleri hayal kırıklığını uğrattık, özür dileriz

MİT TIR’ları davasında Cumhuriyet Gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dündar, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada “Tutuklamamızı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık, özür dileriz” dedi. Dündar, “Yargılanan gazeteciliktir, kazanan da gazeteciliktir” diye konuştu.

Gül, bağımsız gazeteciliğin yargılandığını belirterek “Burada biz gazeteciliği savunduk, bundan sonra da böyle olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, kamuoyunda Dündar ve Gül’ün tutuklanacaklar beklentisi yaratılmaya çalışıldığını söyledi ve “Bugün boşa çıkarılmış oldu” dedi. Atalay, "Bundan sonra tutuklama olmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Dündar’ın adliye önünde yaptığı konuşma şöyle:

"Arkadaşlar teşekkür ederiz. Tutuklanmamızı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Olağanüstü koşullar vardı koridorlarımızda. Üç barikatı açarak girebildik. Gerçekten hiç görmediğimiz mahkemelerde olağanüstü tedbirler altında yargılama oldu. Kapalı duruşma oldu, sınırlı sayıda avukat girebildi içeri. Bence iyi bir duruşma oldu çünkü dünyanın dikkati de bu duruşmanın üstündeydi. Bir tür basın özgürlüğünü savunmamız gerekiyordu öyle yaptık. Bizim yargılanmamıza sebep olan görüntüleri izlemek istediğimizi söyledim. Duruşma salonunda buna izin verildi, DVD’den o görüntüleri izledik. Neden bunun kamuoyunun bilmesi gerektiğini, neden gazetecinin buna duyarsız kalamayacağını gösterdim. Cumhurbaşkanı ve MİT’in müdahil olarak katıldığı duruşmada onların avukatları sorular sordu. Savcının sorularına cevap verdik. Bahse konu terör örgütüyle hiçbir bağlantımız olmadığını aksine iktidarın bu konudaki desteğini hatırlattık. Savcının tutuklama talebi olmadı ve sadece zannediyorum birleştirme talebi olacak, önümüzdeki duruşmada göreceğiz. Henüz belli değil.

"Bütün bizi desteklemeye gelen meslektaşlarımıza, konsoloslara, diplomatlara bizi yalnız bırakmayan kişilere sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz cezalandırılsak susturulmak istenen diğer gazetecinin davalarını kestiğini görüyoruz."

"Bizim onla birleştirilmeye çalıştıklarını biliyoruz, ilgimiz olmadığını açık net ortaya koyduk. Yazılarımız dışında hiçbir belge yoktur. Yargılanan gazeteciliktir, kazanan da gazeteciliktir. "

Gül’ün açıklaması şöyle:

"Ben biraz şöyle bir şey anlattım, basının bugünkü konjoktürel olarak biraz iktidar etrafında kenetlenmiş basın görüntüsüne kafayı takmayın, basın geleneği çok eskidir, batı kadar bir gelenek vardır, bugünkü görüntü geçicidir. Bağımsız yargı gazeteciliğin yargılandığını görmelidir dedim. Burada bir gazeteciliği savunduk, böyle olacak.

"Fethullah Gülen’le ilgili bir soruya cevap verdik. Eğer varsa beraber yaptılar, bugünkü iktidar bir gün kalkıp benim iktidar olduğum devlette ‘paralel’ yapı kurulmuş. Bunu bir sabah öğrendik. Geçmişte paralel dediklerine ilişkin çevreler vardı, onlara kalkan olmuşlardı. 17 Aralık meselesi oldu, sonra paralel oldu. Onların hesabını kendileri versinler. Hükümetin o hesabı vermesi lazım."

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Yargılama devam edecek, hiçbir şey belli değil. Kamuoyunda siyasi olarak tutuklanacaklar beklentisi yaratılmaya çalışıldı. Bugün o boşa çıkarılmış oldu. Yargılama devam edecek.

"Bundan sonra tutuklama olmayacağını tahmin ediyoruz. Bugün sanırım tutuklanmama güvencesi, eşiği aşılmış oldu."