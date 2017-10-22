'Dün ve Bugün Paris' fotoğraf sergisi açıldı

Sipa Press Ajansı fotoğrafçılarının gözünden, 1940'lardan günümüze kadar Paris'te tarihi bir gezintiye davet eden "Dün ve Bugün Paris" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Notre-Dame de Sion La Galerie'deki açılışa katılan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Yann de Lansalut, serginin Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'in himayelerinde gerçekleştiğini belirterek, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı onur ve sevinç duyduğunu söyledi.

Lansalut, SIPA Press Ajansı iş birliğiyle Paris fotoğraflarının sergilendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu sergi, SIPA Press Ajansı'nın en büyük fotoğrafçılarının gözüyle, en heyecan verici veya en çekici özelliklerini sunduğu anlarda şehrin farklı boyutlarını yakalama olanağını sunmaktadır. Mimarinin asaletine ve perspektifin görkemine, sokaktaki eğlenceyi, yakışıksız bir olayın veya umulmadık bir etkinin gülünç boyutunu katan sergi, kalbimizdeki, hepimizin sevdiği, gözlerimizi ışıldatan ve hayallere daldıran, ünlü pek çok şahsiyetin yücelttiği Paris'in en benzer, en tanıdık ve en canlı resmini sunmaktadır. Bugünün gürültü ve kargaşası içinde, şehrin gerçek yüzünü ayırt etmemiz her zaman kolay olmasa da böyle bir mutluluk genellikle, Paris'in onda yarattığı çağrışımlar için alıntıladığımız ve zihinlerimizde iz bırakan yazarlara ve sanatçılara nasip olur."

Yann de Lansalut, serginin eğitici ve kolay ulaşılır olmayı amaçladığının altını çizerek, "Özgün tasarımını, dokümantalistimiz Birute Verbiejute'e, plastik sanatlar profesörü Walid Zekri ve sergi komiseri Sayın Ferit Düzyol'un mükemmel nitelikteki ortak çalışmalarına borçluyuz. Smartphone uygulaması sayesindeki dijital bir okuma, İstanbul'daki ortaokul ve lise öğrencilerine bu fotoğrafların ayrıntısına inme, Paris'i başka gözlerle ziyaret etme ve ardından Parisli yazarların edebi eserlerinden alıntıları okuma ve Paris’in şarkılarını dinleme olanağı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Fransız Kültür Merkezi Müdürü Matthieu Bardiaux da Paris'te atılan adımların büyük bir tarihi hatırlattığını ifade ederek, "Paris, Goethe'nin de tasvir ettiği gibi evrensel bir şehirdir. Paris'in 2000 yıllık zengin bir tarihi vardır. Komik, şık, romantik, bohem, tuhaf yönleri veya skandallarıyla, Paris her zaman bizi kendine bağlar. Paris, sadece dünyanın kültürel, siyasi ve ekonomik merkezlerinden biri değil aynı zamanda sonsuz hikayelerin akıp gittiği, istisnai bir tarihi mirasın ve her zaman kendini yenileyen sanatsal bir canlılığın tezahür ettiği tek sahnedir. Bu akşam bize sunulan fotoğraflar da bize tam da bu gerçekleri yansıtıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.