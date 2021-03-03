Dün, "Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız" diyen AKP'li Özkan, bugün "2023’te HDP’yi sandığa gömeceğiz" dedi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün “HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" sözlerinin ardından, bugün de, "2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Özkan dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. 6 milyon vatandaşımız barış istedi. Bu partinin saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Onun için biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır” dedi. Özkan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulmasının hemen ardından yaptığı bu açıklama kamuoyunda tartışma yarattı.

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Bugün bir basın toplantısı daha düzenleyen Özkan, basın mensuplarının "Muhalefet, yargıya talimat olarak eleştiri yaptı. Bir başvurunuz olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti siyaseti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah HDP’yi milletimizin bu rahatsızlığını bilerek, HDP’ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz ve Türk siyaseti tarihinde kardeşlik hukukuna kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz."