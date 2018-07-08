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Dün FETÖ soruşturmasında serbest bırakılan eski Vali Yardımcısı, son KHK'yla ihraç edildi

Eski Yozgat Vali Yardımcısı Eryılmaz da 701 sayılı KHK'yla ihraç edilenler arasında

08 Temmuz 2018 10:50

T24 Haber Merkezi

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edilen 18 bin 632 personel arasında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da yer aldı. Meslekten ihraç edilen vali yardımcılarından Duran Eryılmaz, 'FETÖ'nün mülkiye büyük bölge yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. 

Eski Yozgat Vali Yardımcısı Eryılmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 

Emniyet'teki işlerinin bitmesinin ardından operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Erzurum Adliyesi'ne sevk edilirken; savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hekimliğine çıkartılan Eryılmaz serbest bırakılmıştı. 

 

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