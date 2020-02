Son OHAL KHK'sı yayımlandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi, 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi. 12 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatıldı. Yurtdışında eğitim gören bir kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi. Kapatılan gazetelerin isimleri şöyle:

Halkın Nabzı (İstanbul)

Özgürlükçü Demokrasi (İstanbul)

Welat (Diyarbakır)

Darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in 18 Temmuz gecesi sona ermesi bekleniyor. Söz konusu KHK metnine göre, ihraç edilen kişilerin kamuya geri dönmesi mümkün olmayacak.

701 sayılı KHK'yla 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi. Göreve iade edilen personelden, 10 gün içinde göreve başlamayanların ‘çekilmiş’ sayılacağı belirtilirken; göreve başlayanların kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği kaydedildi. Bu kişilerin herhangi bir ek tazminat talebinde bulunamayacağına hükmedildi.

Kapatılan dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrakların Hazine'ye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacağı, bu kurumlara ait taşınmazların tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildiği kaydedildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacağı belirtilirken; devre ilişkin işlemlerin ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirileceği ifade edildi.

18 bin 632 kişi ihraç edildi

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri de 701 sayılı KHK ile alınırken; 199 akademisyenin daha görevinden uzaklaştırılmasına hükmeden KHK kapsamında, 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam da meslekten ihraç edildi.

İhraç edilen personelin çalıştığı kurumlar şöyle:

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3077

-Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin 998

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1126

-Adalet Bakanlığı: 1052

-Jandarma Genel Komutanlığı: 649

-Diyanet İşleri Başkanlığı: 240

-Sahil Güvelik Komutanlığı: 192

-Dışişleri Bakanlığı: 38

-İçişleri Bakanlığı: 31

12 dernek kapatıldı

701 sayılı KHK kapsamında, 'terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği' belirtilerek kapatılan dernekler şöyle:

-Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

-Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)

-Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

-Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

-Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

-Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

-Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)

-Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

-Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

-Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)

-Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

-Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)