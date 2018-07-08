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701 sayılı KHK'yla göreve iade edilenlerin listesi

Son OHAL KHK'sı kapsamında 148 kişi göreve iade edildi

08 Temmuz 2018 10:29

T24

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken; 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi.

TIKLAYIN - Son OHAL KHK'sı yayınlandı

Göreve iade edilen personelin 50'si Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'da, 30'u Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, 26'sı da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışıyordu.

701 sayılı KHK'da göreve iade edilen personelden, 10 gün içinde göreve başlamayanların ‘çekilmiş’ sayılacağı belirtilirken; göreve başlayanların kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği kaydedildi. Bu kişilerin herhangi bir ek tazminat talebinde bulunamayacağına hükmedildi.

İşte göreve iade edilen personelin tam listesi...

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