Dumlupınar Üniversitesi Rektörü: Son yüzyılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bilim, ateizme alet edilmiştir. Son yüzyılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açılışına video mesaj gönderdiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ile tarikat ve cemaat bağlantılı olduğu belirtilen Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi kuruluşlar katıldı.

Kongrede “Kuran-ı Kerim’e göre yeni embriyoloji tarihi”, “Hadid Suresi, 25. ayetin biyokimyasal tefsiri”, “Said Nursi’nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri” ve “Risale-i Nur’da insanın hayvaniyeti meselesi” gibi bildiriler sunuldu.

Açılışta konuşan Uysal, “Son iki yüz yıldır tüm eğitim sistemleri iman esaslarını yıkmayı esas alan pozitivizm, materyalizm ve komünizm gibi cereyanların tesiri altında kalmıştır. İşin en garip tarafı ise ateizmi esas alan bu felsefî ekoller ve düşünceler ilmi bir bilgi gibi takdim edilmiştir. Kısacası bilim, ateizme alet edilmiştir. Son yüzyılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık” ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan geleceği kavramanın mümkün olmadığını hatırlatıyor. Mesele siyasi ve ekonomik taraflarını bir kenara bırakıp, sadece ilmi yönüyle bakacak olursak Batı dünyası ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Biz kendi köklerimizi unutarak veya dışlayarak onun türevlerini esas alarak iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın temelinde fikri bağımsızlık yatar.Osmanlı'dan cumhuriyete ülkemizin yaşadığı bu tartışmaların temelinde geleceğimizi nerede arayacağımız yatmıştır." demişti.