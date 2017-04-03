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Kültür-Sanat

Dümbüllü'nün fesi artık Şevket Çoruh'ta

Müjdat Gezen, fesi öğrencisi Şevket Çoruh'a devretti

03 Nisan 2017 13:45

Müjdat Gezen, İsmail Dümbüllü’nün kendisinde bulunan fesini, Baba Sahne'nin açılış töreni sırasında eski öğrencisi Şevket Çoruh’a devretti.

17 milyon liraya mâl oldu

Şevket Çoruh’un kendi imkanlarıyla kültür sanat hayatına kazandırdığı, toplam 17 milyon liraya mâl olan Baba Sahne, önceki gün açıldı. Tiyatronun açılışına, Çoruh’un eski hocası usta tiyatrocu Müjdan Gezen de katıldı.

Dümbüllü’nün fesi artık Çoruh’ta

10. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu törenin sürprizi Gezen’den geldi. Gezen, İsmail Dümbüllü’nün kendisinde bulunan fesini tören sırasında sahneye çıkarak Şevket Çoruh’a devretti.

Müjdat Gezen, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü’ye ait olan ve yıllardır kendisinde bulunan fesi, eski öğrencisi Şevket Çoruh’a verdi.

 

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