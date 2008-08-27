Dümbüllü ödülü onun

İsmail Dümbüllü Özel Ödülü" Rüştü Asyalı'ya, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise yılların sanatçısı Metin Akpınar'a verildi.



Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede sahnelerin ve televizyonların tanınmış simalarının katıldığı bir tören ile sahiplerine verildi.



Bir ay önce kaybettiğimiz usta tiyatrocu Suna Pekuysal'a ithafen gerçekleştirelen tören de konuşan Jüri üyesi Zihni Göktay, "Bu sene bizim için biraz buruk oldu. Suna Pekuysal'ı toprağa verişimiz tam bir ay oldu. Benim için çok önemli birisiydi Türk Tiyatrosunda. Hem mahalle arkadaşımdı Fatih'ten, hem de 14 yıl Lüküs Hayat Opereti'nde yan yana oynadık. 3.'üncüİsmail Dümbüllü Ödüllerini ona ithaf ettiğimiz için ayrıca Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Suna Pekuysal, İsmail Dümbüllü Ödülünü ilk alan kadın sanatçıdır" dedi.



Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır ise grurlu ve aynı zamanda sevinçli olduklarını belirterek Üsküdar Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya değer verdiğini söyledi. Suna Pekuysal'ı anmak için gösterilen sinevizyon görüntülerinin ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak İsmail Dümbüllü Özel Ödülü Rüştü Asyalı'ya verildi. Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Metin Akpınar rahatsızlığı nedeni ile geceye katılamadı.



Osman Tan Erkır'ın sunumu ile gerçekleştirilen törende diğer ödül alanlar ise şöyle;



*En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz / İstanbul Şehir Tiyatroları

*En İyi Tiyatro Yönetmeni Ödülü: Şakir Gürzumar / Bir Şehnaz Oyun

*En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Ödülü: Mert Turak / Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

*En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü: Vahide Gördüm / Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

*En İyi Sinema Filmi Ödülü: Ara

*En İyi Sinema Yönetmeni Ödülü: Ümit Ünal / Ara

*En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü: Çetin Tekindor / Ulak

*En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü: Saadet Işıl Aksoy / Yumurta

*En İyi TV Dizisi Ödülü: Elveda Rumeli / Serdar Akar

*En İyi Erkek TV Dizisi Oyuncusu Ödülü: Erdal Özyağcılar / Elveda Rumeli

*En İyi Kadın TV Dizisi Oyuncusu Ödülü: Melisa Sözen / Bıçak Sırtı



Törenin ardından son günlerin popüler grubu Mahşer-i Cümbüş canlı gösterileri ile geceye renk kattı.