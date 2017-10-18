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Yaşam

Dumansız sigaraya tepki geldi; hükümet geri adım attı

"Isıtılmış tütünün cihazla birlikte satılabilmesi için, torba yasada bir düzenleme yapıyorduk"

18 Ekim 2017 12:26

Dumansız sigara olarak bilinen Isıtılmış tütün ürünlerine Türkiye’de satış ve üretim izni veren düzenlemeden gelen tepkilerin ardından vazgeçildi. Isıtılmış tütün ürünleri özellikle gençlerin bu tür yeni ürünlerle daha kolay sigara bağımlısı olabilecekleri nedeniyle sağlık çevrelerinin tepkisini çekiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “Isıtmalı sigara, bazen elektrikli sigara da deniliyor. Birbiriyle karıştırılıyor. Isıtılmış tütünün cihazla birlikte satılabilmesi için, torba yasada bir düzenleme yapıyorduk. Ancak bu yeni ürünün satışa konu edilmemesi ve üretilmemesi konusunda bir değerlendirmemiz oldu” dedi. 

Hürriyet'in haberine göre, Ağbal’ın açıklamasının ardından, ısıtılmış tütün düzenlemesinin geri çekilmesine ilişkin önerge komisyonda kabul edildi.

 

"Dumansız sigara"

 

Ağbal’ın bahsettiği ısıtılmış tütün maddesi, torba tasarı Meclise sevk edildiğinden bu yana tartışma konusuydu. Tasarıdaki 68. maddeyle, ilk kez “sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamullerinin” hem Türkiye’de üretilmesi, hem de bu ürünü üretenlerin yurtdışından ithalat yapmasına izin veriliyordu. Ancak düzenleme sağlık çevrelerinin tepkisine neden oldu. Kapsülündeki tütünü yakmadan 350 derecede ısıtan bu yeni ürünün de, içenin nikotin almasına neden olduğunu belirtilirken, özellikle gençlerin bu tür yeni ürünlerle daha kolay sigara bağımlısı olacağına dikkat çekildi.

 

Sözleşmelere aykırı

 

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Sorumlusu Pavel Ursu da, dün yaptığı açıklamada yapılacak düzenlemenin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi. Ursu, “DSÖ, tütünle mücadele amacıyla ‘Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ geliştirdi. 181 ülke bu sözleşmeye taraf. Bu sözleşmeye ilk imza atan ülkelerden biri de Türkiye. Sigarayla mücadele konusunda Türkiye şampiyon ülkelerden biri. Ancak endüstrinin uygulamaları artık alarm verir nitelikte. Özellikle dumansız dünya için elektronik ve ısıtmalı sigaraların piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Bu çok yanlış. Bazı ülkelerin tütün kontrolüyle ilgili yasalarını gözden geçirmek üzere olduklarını biliyoruz. Türkiye’de de yasa gözden geçiriliyor. Bu da uluslararası sözleşmelere verilen taahhütlerle çelişen bir durum” dedi.

 

Topyekûn mücadele

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Demirsoy elektronik sigaranın dumanlı sigaradan hiçbir farkı olmadığını belirtirken, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa İlhan da son dönemde tütün kullanımında artış meydana geldiğini kaydederek, “Tütün endüstrisi bize tütünle ilgili sağlığa zararlı olmadığı iddiasıyla çeşitli ürünler sunuyor. Şimdi de elektronik ve ısıtılmış sigaralar karşımıza çıktı. Mücadele top yekün yapılmalı” dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Hilal Özcebe ise elektronik sigarada da nikotin bulunduğunu ve bağımlılık oluşturduğunu ifade ederek, “Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu savunuluyor. Bu kesinlikle yanlış. Bildiğimiz sigaradan farksız. Hatta gebelikte içildiğinde yine bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkiliyor” dedi.

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