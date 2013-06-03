Duman'ın 'Eyvallah' şarkısı internette paylaşım rekoru kırdı

Rock grubu Duman, Taksim’deki eylemler ve polis şiddetini konu alan şarkısıyla Gezi Parkı hareketinde yerini aldı. Grup, olaylara tepkisini şarkıyla dile getirdi. Duman, ’Eyvallah #dayangeziparki’ adını taşıyan şarkısını ilk olarak internette yayınladı. Duman'ın polisin biber gazına ithafen yazdığı şarkı internette paylaşım rekoru kırdı.
Duman'ın Eyvallah şarkısının sözleri:
Biberine gazına, jopuna sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Saldır bana utanmadan,
Sıkılmadan gözlerim yanar ama ezilmedim,
Azalmadım özgürüm dedim hala haklıyım dedim
Hala sana, sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyim söyle bana
Oooo
Biberine gazına, jopuna sözüne sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Şamarı yüzümüze, garezi dilimize
Şerefe hepinize eyvallah eyvallah
Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan
Meydanlar bizim unutmayın
Meydanlar bizim unutmayın
Bu adam bizim özgürüz eli kara aklımız eli kara
Sana sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyiz söyle bana
Biberine gazına, jopuna sozune sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Şamarı yüzümüze garezi dilimize
Şerefe hepinize eyvallah eyvallah