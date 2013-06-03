T24 LogoT24 Logo
Magazin

Duman'ın 'Eyvallah' şarkısı internette paylaşım rekoru kırdı

Duman'ın Gezi Parkı için yaptığı eyvallah adlı şarkı internette en çok paylaşınlanlar arasından yer aldı

03 Haziran 2013 21:50

Rock grubu Duman, Taksim’deki eylemler ve polis şiddetini konu alan şarkısıyla Gezi Parkı hareketinde yerini aldı. Grup, olaylara tepkisini şarkıyla dile getirdi. Duman, ’Eyvallah #dayangeziparki’ adını taşıyan şarkısını ilk olarak internette yayınladı. Duman'ın polisin biber gazına ithafen yazdığı şarkı internette paylaşım rekoru kırdı.

 

Duman'ın Eyvallah şarkısının sözleri:

Biberine gazına, jopuna sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Saldır bana utanmadan,
Sıkılmadan gözlerim yanar ama ezilmedim,
Azalmadım özgürüm dedim hala haklıyım dedim
Hala sana, sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyim söyle bana
Oooo

Biberine gazına, jopuna sözüne sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Şamarı yüzümüze, garezi dilimize
Şerefe hepinize eyvallah eyvallah
Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan
Meydanlar bizim unutmayın
Meydanlar bizim unutmayın
Bu adam bizim özgürüz eli kara aklımız eli kara
Sana sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyiz söyle bana
Biberine gazına, jopuna sozune sopasına
Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah
Şamarı yüzümüze garezi dilimize
Şerefe hepinize eyvallah eyvallah

ETİKETLER

dumaneyvallahinternetgezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24