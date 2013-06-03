Duman'ın 'Eyvallah' şarkısı internette paylaşım rekoru kırdı

Rock grubu Duman, Taksim’deki eylemler ve polis şiddetini konu alan şarkısıyla Gezi Parkı hareketinde yerini aldı. Grup, olaylara tepkisini şarkıyla dile getirdi. Duman, ’Eyvallah #dayangeziparki’ adını taşıyan şarkısını ilk olarak internette yayınladı. Duman'ın polisin biber gazına ithafen yazdığı şarkı internette paylaşım rekoru kırdı.

Duman'ın Eyvallah şarkısının sözleri:

Biberine gazına, jopuna sopasına

Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah

Saldır bana utanmadan,

Sıkılmadan gözlerim yanar ama ezilmedim,

Azalmadım özgürüm dedim hala haklıyım dedim

Hala sana, sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyim söyle bana

Oooo

Biberine gazına, jopuna sözüne sopasına

Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah

Şamarı yüzümüze, garezi dilimize

Şerefe hepinize eyvallah eyvallah

Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan

Meydanlar bizim unutmayın

Meydanlar bizim unutmayın

Bu adam bizim özgürüz eli kara aklımız eli kara

Sana sanaa insanız dedik hala vazgeçer miyiz söyle bana

Biberine gazına, jopuna sozune sopasına

Tekmelerin hasına, eyvallah eyvallah

Şamarı yüzümüze garezi dilimize

Şerefe hepinize eyvallah eyvallah