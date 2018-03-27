Duman, Kalben, Nicola Cruz; 'Sessiz'lik temalı Cappodox 2018'in programı belli oldu

Bu yıl 14-19 Haziran tarihleri arasında “Sessizlik” temasıyla gerçekleşecek Cappadox 2018’in programı belli oldu.

Pozitif deneyimiyle düzenlenen Cappadox’un müzik programında bu sene Mulatu Astatke, ALA.NI, Duman, Christian Löffler (Live), Nicola Cruz, Gaye Su Akyol ve Kalben gibi isimler var.

14 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale, Türkiye’den ve uluslararası çağdaş sanat dünyasından isimlerle şekillenen çağdaş sanat programının küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu (Yardımcı Küratör) üstleniyor.

Cappadoxlular şef Mustafa Otar önderliğinde yürütülecek Levon Bağış ve Nihan Aras’ın da katkılarıyla yapılacak gastronomi deneyimlerinin yanı sıra Cappadox açık hava etkinliklerinde, buluşuyor.

İlk yılından beri katılımcılarıyla şekillenen Cappadox’un dördüncü edisyonu, katılımcıları Kapadokya’nın katmanlı coğrafyasında gün boyu devam edecek müzik,çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinliklerini, Pazar Alanı’ndaki atölyeleri ve sokak yemeklerini deneyimlemeye davet ediyor.

Paket biletlerinin satışta olduğu ve tekil biletlerin 9 Nisan tarihinde satışa çıkacağı Cappadox 2018’nin tüm programına cappadox.com adresinden ulaşılabilecek.

Müzik programı

Cappadox'un bu yılki müzik programında Mulatu Astatke, Duman, Kalben, Tsu!, Nicola Cruz, Christian Löffler (Live), ALA.NI, BaBa ZuLa, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Islandman, Flamingods, Feathered Sun, Fontän, Ahmet Aslan, Gigi Masin, Dwarfs of East Agouza, Populous, Chihei Hatakeyama, Dijf Sanders, Cero 39, Yazz Ahmed ve daha fazlası yer alacak. Müzisyenler, Cappadox’a özel tasarlanan sahnelerde doğayla iç içe özgün konserler verecek.

Çağdaş sanat programı

Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu’nun (Yardımcı küratör) üstlendiği Cappadox 2018’in çağdaş sanat programında “Sessizlik” teması etrafında üretilen işlerin yanında tematik yürüyüşler ve çağdaş sanat turları da var. Başlangıcından beri her yıl Kapadokya’nın farklı ilçe ve vadilerine yoğunlaşan CappadoxÇağdaş Sanat programı, bu yıl Ortahisar’a odaklanıyor. Bölgenin en büyük peribacasına sahip olan Ortahisar, Balkan Deresi Vadisi’yle iç içe geçen eşsiz konumuyla çağdaş sanat sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Bu sene Cappadox çağdaş sanat programında 15 uluslararası sanatçının tema ve mekana özel projeleri yer alıyor. Ayrıca, Ortahisar’ın eski fotoğraflarından oluşan bir sergi de Ortahisar meydanında gösterilecek.

Çağdaş Sanat’ın önceki yıllarda başlattığı Kapadokya’nın florasının ve jeolojik oluşumunun deneyimlendiği Flora Yürüyüşleri ve Jeolojisi Gezileri de devam ediyor. Sergi 9 Temmuz 2018’e kadar izlenebilir.

Gastronomi programı

Cappadox 2018’de, katılımcılar Mustafa Otar önderliğinde yapılacak Doğada Açık Ateşte Pişirme, Gurme Tadım, Piknik ve Gece Atıştırması etkinlikleriyle Kapadokya coğrafyasının tatlarıyla buluşacak.

Doğada Açık Ateşte Pişirme ile katılımcılar tüm gece boyunca islenmiş etler, toprağın altında 6-8 saat pişmiş sebzeler, fırının tavında pişen yemekler ve ateşin farklı uygulamalarla yiyeceklere lezzet kattığı zengin bir menü deneyimleyecek. Kapadokya’nın karakteristik üzümlerinin Türkiye’nin peynirleriyle uyumunu ortaya koyan Gurme Tadım ise Levon Bağış ile yemek kültürü araştırmacısı, yazarı Nilhan Aras'ın anlatımıyla yapılacak. Ayrıca geçen senelerde de gerçekleşen Piknik ve bu sene ilk defa gerçekleşecek Gece Atıştırması da gastronomi programında yer alacak.

Açık hava programları

Cappadox’ta bu yıl da sessiz yürüyüşler, vadi yürüyüşleri, vadi koşuları, zorluk seviyelerine göre farklı kategorilerde bisiklet turları, yoga ve meditasyon etkinlikleri ile dolu bir açık hava programı var. Katılımcılar açık hava etkinlikleriyle günün farklı zamanlarında coğrafyanın zorlu koşulları ve büyüleyici atmosferine şahit olacak.

Cappadox programına bu sene eklenen bir başka deneyim ise Sessiz Sinema ve Gece Seyri. Cappadoxlular Sessiz Sinema ile Kapadokya’nın benzersiz doğasında sinema izleyebilecek, Gece Seyri ile ise uzman bir astronom yönlendirmesi eşliğinde gece yarısından günün ilk ışıklarına kadar sürecek etkinlikte gökyüzünü seyrettikten sonra, Gün Doğumu konseri ile günü karşılayabilecekler.

Bu yıl 14 – 19 Haziran 2018 tarihleri arasında "Sessizlik" teması altında dördüncüsü düzenlenen Cappadox, Volkswagen ana sponsorluğunda Kapadokya'nın özel doğasında gerçekleşiyor.