Duman'dan aylar sonra ilk konser KüçükÇiftlik Park'ta

Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ta ilk konser, ünlü rock grubu Duman'dan. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konser, 9-10 Temmuz'da.

İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta, rock müzik sevenler için hazırlanan konser serisi, 9-10 Temmuz tarihlerinde Duman ile başlıyor. KüçükÇiftlik Park, temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle açılacak. Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak yaklaşık bin kişilik sınırlı sayıda oturmalı düzeni ile ağırlayacak.