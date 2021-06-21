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Kültür-Sanat

Duman'dan aylar sonra ilk konser KüçükÇiftlik Park'ta

21 Haziran 2021 10:05

Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ta ilk konser, ünlü rock grubu Duman'dan. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konser, 9-10 Temmuz'da.

DumankonserKüçükÇiftlik Park
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