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Yaşam

Dükkanda 20 gün mahsur kalan kedi, savcının girişimiyle özgürlüğüne kavuştu

Kedinin, sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi

15 Şubat 2018 20:34

Yalova'da garaj olarak kullanılan bir dükkanda yaklaşık 20 gündür mahsur olan kedi, savcının talimat vermesiyle polis nezaretinde çilingir tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların müracaatının ardından harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, durumu cumhuriyet savcılığına iletti.

Savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapısı açılarak iş yerinden kurtarılan kedi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait "Haybulans" ile barınağa götürüldü.

Kedinin, sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin belediye çalışanları ve mahalle sakinleri tarafından 15 gündür bulunduğu ortamda beslenmesinin yapıldığını söyledi.

Güner, "Gerekli mercilere bildirilmesinin ardından sorun bugün savcılık talimatıyla çözülmüştür. Dükkanın içine girilmeden, kedi kapıdan Veteriner İşleri Müdürlüğümüz veterinerlerince alınarak rehabilite edilmek üzere müdürlüğümüze götürülmüştür" dedi.

Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak'taki bir apartmanın zemin katında bulunan ve garaj olarak kullanılan iş yerinde mahsur kalan kediyi, mahalle sakinleri fark etmişti.

 

Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeriye girilemeyen garajdaki kedi için Yalova belediyesi çalışma başlatmıştı.

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