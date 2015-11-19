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Yaşam

Evinde 103 parça tarihi eser bulunan kadın: Düğünümde taktılar

Bir evde arama yapan güvenlik güçleri, içinde yün bulunan çuvalda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 103 parça tarihi eser buldu

19 Kasım 2015 10:25

Jandarma ekipleri, Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne bağlı Gümüşdöven Köyü’nde borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden 2 Kasım’da iki aile arasındaki husumet yüzünden 4 kişinin yaşamını yitirdiği 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası suç aletlerinin bulunması için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan kadın şüpheli aramada bulunan 103 parça tarihi eser için, “Bunlar bana düğünümde takıldı” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bir evde arama yapan güvenlik güçleri, içinde yün bulunan çuvalda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 103 parça tarihi eser buldu. Aralarında çift başlı kartal, Osmanlı tuğralı altın para, heykelcik, bakır ve gümüş takı ile çok sayıda sikkenin bulunduğu eserler Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan kadın şüpheli V.Ç.’nin (45) ifadesinde, “Bunlar bana düğünümde takıldı” diye kendini savundu.

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