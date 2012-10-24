Düğüne yetişemeyen damada Genelkurmay Başkanı'ndan altın

'Damatsız düğün' haberi Genelkurmay Başkanı Org. Özel'i harekete geçirdi. Çifte yeni düğün teklif eden Özel, 'hayır' yanıtı aldı. Bunun üzerine üç komutanı uzman çavuşun evine göndererek altın hediye etti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan damat adayı Nebi Eraslan, bölgede yürütülen operasyonlar nedeniyle birliğinden birliğinden çıkamamış, Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'ndeki düğün damatsız yapılmıştı.

Bu haber Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i harekete geçirdi. Orgeneral Özel, Kayseri'de balayında olan damat ve ailesine haber yolladı ve "Nerede istersen orada sana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hediyesi olarak ikinci bir düğün yapalım" dedi.

Düğün teklifine 'hayır'

Ancak damat Nebi Erarslan ikinci bir düğün istemedi. Gerekçesini de "Benim ve ailem için vatan hizmeti düğünden daha önemli ve daha kutsaldır. İleride çocuklarıma şerefle anlatacağım bir düğün olmuştur" sözleriyle açıkladı.

Komutanları eve gönderdi

Aldığı bu yanıttan çok duygulanan Genelkurmay Başkanı, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Demiral ve eşini beraberlerinde Kayseri Komanda Tugay Komutanı'nın eşiyle birlikte damadın kaldığı eve gönderdi.

Komutanlar, uzman çavuşa Genelkurmay Başkanı Org. Özel ve eşi adına mutluluklar diledi, birer altın taktı.