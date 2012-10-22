Damat düğüne yetişemedi gelin 'vatan sağ olsun' dedi

Hakkâri'de uzman çavuş olarak görev yapan damat adayı Nebi Eraslan, yol güvenliği nedeniyle Osmaniye'deki düğününe yetişemeyince, tören damatsız yapıldı. Gelin Fidan Eraslan, "Vatan sağ olsun" dedi.

Hakkâri 'de uzman çavuş olarak görev yapan damat adayı Nebi Eraslan, yol güvenliği nedeniyle Osmaniye'deki düğününe yetişemeyince, tören damatsız yapıldı.

Sumbas ilçesinde yapılan düğün, damat gelemeyince gelin ve her iki tarafın akrabalarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düğüne tek başına katılan gelin Fidan Eraslan ise, damat Nebi Eraslan'ın Hakkari'de görev yaptığını, ancak yol güvenliği olmaması nedeniyle düğüne yetişemediğini söyledi.

Eşini çok sevdiğini ve onunla gurur duyduğunu anlatan Eraslan, “Eşim düğünümüze gelemedi. Üzgün değilim. Çok mutluyum. Eşimle gurur duyuyorum. Bizi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Onun sayesinde huzurlu ve güvende yaşıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Vatan sağ olsun” dedi.

Baba Salih Eraslan da, oğlunun 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığını, 1 yıl önce de nişanlandığını belirterek, “Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum, düğün tarihinin kesinleşmesi ve davetiyelerin dağıtılmasına rağmen Hakkari'de karayolunun güvenli olmaması gerekçesiyle düğününe katılamadı” diye konuştu.

Anne Hüsne Eraslan ise, oğlunun vatan beklediğini ve bu nedenle damatsız gelin almak zorunda kaldıklarını dile getirerek, “Mevlam böyle uygun gördü. Yapacak bir şey yok. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

Damadın dayısı Ünal Karaakçalıoğlu ise düğüne geldiklerinde yeğeninin olmamasının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Bu durumun kendileri için sürpriz olduğunu anlatan Karaakçalıoğlu, “Düğün nedeniyle her iki taraf hazırlıklarını yapmış. Biz de düğüne geldiğimizde damadın olmaması sürpriziyle karşılaştık. Yol güvenliği nedeniyle damat, gelecek araç bulamamış. Vatan sağ olsun, canımız sağ olsun. Asker bu demek, Türk bu demek. Her iki çiftimize mutluluklar diliyoruz.”

Yaklaşık 3 saat süren düğün süresince davetliler, gelinle birlikte oyunlar oynayıp halay çekerek eğlendi.

Damat adayı Uzman Çavuş Nebi Eraslan'ın ise birkaç gün sonra gelmesinin beklendiği bildirildi.