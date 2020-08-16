Düğünde Koronavirüs’e yakalanan iki gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, iki gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. İki gelina adayı izolasyonda olduğu için düğünlerine katılamayacak.

Bir başkasının düğününe katılan 2 gelin adayının eğlenirken tedbirsizlik sonucunda Koronavirüs'e yakalandıklarını, tedaviye ve izolasyona alındıkları açıklandı.

Öztürk, “Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım.” ifadesini kullandı.