Düğünde davetliler sosyal mesafeye uymadı, damadın babasına ceza kesildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde sosyal mesafeye uymadan eğlenenler, sosyal medyada paylaşılan videolarla tespit edildi. Damadın babası, müzisyen ve sosyal mesafeye uymadan dans eden 4 ayrı kişiye toplam 9 bin 900 TL ceza kesildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Adem ve Alev Ünal çiftinin 8 Nisan 2020’de yapılacak düğünleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler gerekçesiyle uzun bir süre ertelendi. 1 Temmuz’dan sonra düğünlerin belirli şartlar altında serbest bırakılmasıyla çift 4 Temmuz’da düğünlerini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını yaptı.

Gerekli izinlerin alınmasıyla düğün, 4 Temmuz 2020’de Ataeymir Mahallesi cemiyet alanında saat 17:00 sıralarında başladı. Düğünde gelin ve damat saat 21:00 gibi piste çıktı. Sık sık jandarmanın kontrol gerçekleştirdiği düğünde herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması üzerine tutanak tutulmadı.

Düğünden bir gün sonra jandarma ekipleri düğün sahibi Süleyman Ünal’ı karakola çağırıp sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen videoyu izleterek ceza kesti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi uyarınca damadın babasına 3 bin 150, müzisyene 3 bin 150 lira olmak üzere sosyal mesafeye uymadan oynayan 4 ayrı kişiye de 900’er lira olmak üzere toplam 9 bin 900 TL’lik ceza muhataplara tebliğ edildi.

Kaymakam kendi memuruna 4 ayrı ceza uygulayacak

Muhtarlar toplantısında düğünde kesilen cezalar hakkında konuşan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise "Kararlıyız. Düğünlerde kesinlikle maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. İhlalleri de affetmeyeceğiz. Düğünde kuralları ihlal edenlerden biri de benim memurum. Kronik hasta gece 10.00’dan sonra çıkamaz, sokağa çıkma yasağını ihlal, 4 aydır da kronik rahatsızlığı olduğu için izindeymiş. Müdüre talimat verdim, gerekeni yapması için. Maske takmamak, sosyal mesafeyi korumamak ve düğünde oynamaktan 4 ayrı ceza kesilecek" dedi. (İHA)