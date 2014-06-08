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Yaşam

Düğün yolunda kaza; gelin öldü, damat ağır yaralı

Isparta'nın Gelendost İlçesi’nde, bir gün önce kına gecesi düzenleyen çift düğün törenine giderken trafik kazası geçirdi

08 Haziran 2014 12:07

Isparta 'nın Gelendost İlçesi’nde, düğün törenine giden Ahmet Gülgeç’in kullandığı otomobilin takla atması sonucu gelin Dudu Tuğba Güngör yaşamını yitirdi, damat Adem İnan ve araçtaki 3 kişi daha ağır yaralandı.

Isparta-Eğirdir karayolundaki kaza, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Gelendost İlçesi'nde dün kına gecesi yapan Dudu Tuğba Güngör ve öğretmen eşi Adem İnan, nikah kıydı. Genç çift, Isparta merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki düğün törenlerine katılmak için Ahmet Gülgeç yönetimindeki 32 LH 381 plakalı otomobille yola çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada, gelin Dudu Tuğba Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, damat Adem İnan, sürücü Ahmet Gülgeç, Ayşe İnan ve Emine Güngör yaralandı. 

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Gelin Dudu Tuğba Güngör’ün cenazesi ise incelemenin ardından morga gönderildi. 

 

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