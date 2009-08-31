Düğün yerine cenazesinde toplanıldı

İZMİR'deki nişan töreninin ardından Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne dönerken geçirdikleri trafik kazasında, ana sınıfı öğretmeni 24 yaşındaki Mehtap Bayar ile anne ve babasının yaşamlarını yitirmesi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.



Kaza kurbanı

iki hafta önce,sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Olgun ile nişanlanan Mehtap öğretmen ile anne ve babasının cenazeleri, yarın İzmir'in Menemen İlçesi'nde toprağa verilecek.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iki yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne tayin olan Mehtap Bayar, Sağlık Mahallesi'nde bulunan 125'inci Yıl İlköğretim Okulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak ilk görevine başladı.



Görevinin ikinci yılında ise Çorlu İlköğretim Okulu'na atanan Mehtap öğretmen, okulların kapanmasının ardından İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Burada Mehtap öğretmen, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Oldun 15 Ağustos günü nişanlandı. Mehtap öğretmenin nişanlısı Tolga Olgun, KPSS'yi kazanınca Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okuluna memur olarak atandı. Tolga Oldun, 1 hafta önce görevine başladı.

Nişanını yapan ve yaz tatilini tamamlayan Mehtap öğretmen, okulların açılmasına kısa bir süre kala annesi 53 yaşındaki Figen Bayar ve babası 58 yaşındaki Bahri Bayar'ı da yanına alarak kendi kullandığı 35 MFD 93 plakalı otomobille, Çorlu'ya gitmek üzere dün yola çıktı. Ancak evine 10 kilometre kala Çorlu- Tekirdağ yolu Çiftlikler Mevkii'nde direksiyon kontrolünü yitiren Mehtap Bayar, karşı yönden gelen Fikri Kibar yönetimindeki 59 SA 851 plakalı kamyona çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanmadan kurtulurken, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mehtap Bayar ile yanında bulunan babası Bahri Bayar ve annesi Figen Bayar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenen ve Kırklareli'nden Çorlu'ya gelen Mehtap öğretmenin nişanlısı Tolga Olgun ile okuldan öğretmen arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

26 Eylül'de eveleneceklerdi

Öğrencileri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Mehtap öğretmenin 26 Eylül günü nişanlısı Tolga Oldun evleneceği öğrenildi. Ayrıca İzmir'den ailesi ile birlikte yola çıkmadan önce internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında ‘Çorlu yolcusu kalmasın’ diye son kez yazı yazan Mehtap öğretmen için, arkadaşları da Facebook'ta grup kurarak taziye mesajları yazmaya başladı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nden alınan Mehtap Bayar ile anne ve babasının cenazeleri toprağa verilmek üzere İzmir'in Menemen İlçesi'ne gönderildi. Ailenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ise Adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.