Düğün gününün ilk sabahını ölümsüzleştirmek ister miydiniz?

Düğün fotoğrafçılığında yeni bir trend başladı. Artık sadece düğün günü değil, çiftlerin karı-koca olarak uyandıkları ilk sabah da ölümsüzleştiriliyor.

Çiftlerin karı- koca olarak uyandıkları ilk günü fotoğraflama trendini, Melissa Squires ve Michelle Jonne adlı iki fotoğrafçı başlattı.

New Jersey merkezli, "Femme Fatale" adlı ajanstan Jonne, bu alanda kısa sürede isim yaptı.

Jonne, 650 Dolar civarında bir ücretle çiftlerin düğünden sonraki ilk sabahlarını görüntülediklerini belirtti.

Jonne "Kim çiftlerin kendilerine ait muhteşem fotoğrafları olamayacağını söylüyor ki. Bu sadece ünlü çiftlere özgü bir ayrıcalık değil" şeklinde konuştu.

Squires'ın ise Detroit merkezli, "A Girl in Love" adlı bir şirketi bulunuyor.

'Çiftler arasındaki yakınlık'

Squires, "Sanıldığı gibi çiftlerin şehvetli anlarını görüntülemeye çalışmadığını" belirterek, şunları ekledi:

"Benim yakalamaya çalıştığım, çiftler arasındaki yakınlık. Karı- koca olduklarını hissettikleri anda içinde bulundukları sükunet ve mutluluk."

Çoğu çift, ilk sabahlarının çok özel olduğunu düşünse de bazıları da bu anlarını ölümsüzleştirmek için bu fotoğrafçıları evlerine davet edip, "çok özel" pozlar verebiliyor.



