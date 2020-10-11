Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, Koronavirüs’ten öldü

Ordu’nun Kumru ilçesinde, 2,5 ay önce düğün davetiyesinde ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyaran berber Tarık Kul (28), önceki hafta Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi" diye konuştu.

Koronavirüs'e karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Kul, "Vatandaşlarımız çok vurdumduymaz, maske ağızda duracağına kola takıyorlar. İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı başkasının yanmasın" ifadelerini kullandı.