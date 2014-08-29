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Yaşam

Düğün albümlerinde yaratıcılık 'uzaya' çıktı

Gelin ve damatlar, kurgu fotoğraflarda bazen uçan dairelerin arasında, bazen ıssız bir adada, bazen helikopterde bazen de yanan evlerin arasında görünebiliyor

29 Ağustos 2014 15:16

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yeni evlenecek çiftler gelinlik, düğün salonu, düğün pastası gibi ihtiyaçlarına artık düğün fotoğrafçılarını da ekledi. Önceden stüdyoda bir kaç saat içerisinde halledilebilen fotoğraf çekimleri ilçenin doğal, tarihi ve turistik mekanlarına açılınca birkaç güne yayıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Fethiye’de dünya evine giren gelin ve damatlar ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekânlara giderek fotoğraf çekimi yaptırmaya başladı. Fethiye’de fotoğrafçılık yapan Fatih Yılmaz ise düğün fotoğraflarına farklı bir boyut kazandırdı.

 

Yanan evlerin arasında

 

Çiftleri gelinlik ve damatlıkla denize sokan, paraşütle havada uçuran fotoğrafçı, fotomontaj tekniği ile dijital ortamda yarattığı kurgu fotoğrafları gelin ve damatların düğün albümlerine sokmayı başardı.

Gelin ve damatlar, kurgu fotoğraflarda bazen ıssız bir adada, bazen helikopterde bazen de yanan evlerin arasında görünebiliyor.

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