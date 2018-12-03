Düğüm bu hafta çözülüyor; CHP'de 300 aday daha açıklanacak

Şu ana kadar 11 il, 241 ilçe ve belde belediye başkan adayını açıklayan CHP bu hafta yapılacak PM toplantısının ardından 300’ü aşkın adayını daha ilan edecek. İyi Parti ile iş birliğinde düğüm de bu hafta çözülecek.

Yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdüren ve şimdiye kadar bir büyükşehir, 10 il ve 241 ilçe ve belde olmak üzere toplam 252 belediye başkan adayını açıklayan CHP’de, 6 Aralık’ta kritik bir Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, partinin 300 civarında belediye başkan adayı daha belirlenerek kamuoyuna ilan edilecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, CHP’nin 6 Aralık’ta açıklayacağı adaylar da ağırlıklı olarak ilçe ve beldeleri kapsayacak. Ancak listede bazı büyükşehir ve il belediyelerinde yarışacak isimlere de yer verilecek. CHP’nin yönetimde olduğu; Hatay, Eskişehir ve Aydın büyükşehir belediyelerinde mevcut başkanlar yeniden aday gösterilecek. CHP Mardin, Malatya ve Bursaadaylarını da 6 Aralık’ta açıklayacak. CHP, yönetimde olduğu Zonguldak’ta ise değişikliğe gidecek. Alınan bilgilere göre mevcut başkan yeniden aday gösterilmeyecek. PM toplantısının ardından açıklanacak listede Tunceli, Rize, Kırşehir ve Çankırı il belediye başkan adayları da yer alacak. Dün eğilim yoklamasıyla belirlenen Çanakkale, Sinop ve Bilecik adayları da ilan edilecek.