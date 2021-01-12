Düden suyu köpürünce pis koku etrafa yayıldı

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi'nin kaynak noktasında oluşan köpürmenin neden olduğu kötü koku bölgede yaşayanları rahatsız ediyor. Koku nedeniyle baş ağrısından duramadıklarını belirtenlerin yanı sıra ördek ve kaz sahiplerinin hayvanları suya girip zehirlenmesin diye ayaklarından bağladığı söyleniyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin alt kısmında başlayan kaynak noktası, bugünlerde köpükle kaplandı.

Kaynak noktasına yakın yerde restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili (46), buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini hatırlatarak, "Şimdi bırakın içmeyi, hayvanlarımızı suya salamıyoruz" dedi.

Özellikle yağmur veya fırtınanın etkili olduğu zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, "Bize daha önce selden dolayı dere yataklarının oynadığını söylüyorlardı. Bu olay daha çok tatil günlerine denk gelen, havanın yağmurlu olduğu zamanlarda oluyor. Fırtına veya yağmur geçene kadar akıntı oluyor, sonra bir anda kesiliyor. Bir kimyasal atık gibi köpürüyor ve kokuyor'' dedi.

Köpürme sonucunda tarım alanlarında, temizlikte kullanılan asitlerin kokusunun geldiğini belirten Bilgili, ''Havada çok ağır bir koku var. Baş ağrısından burada duramıyorum. Pandemiden dolayı restoranımız kapalı ama açık olsa koku geldiğinde işletmemi kapatıyorum. Çünkü müşterilerim bu koku içinde oturamıyor" ifadelerini kullandı.

Restoranının Düden Şelalesi'nin hemen 100 metre altında olduğunu da hatırlatan Bilgili, "Gerçek Düden Şelalesi burasıdır. Bu suyun çıktığı noktadır. Bu suyun yüzde 80'i yer altından çıkıyor. Yukarıdan gelen şimdiki şelale ise yüzde 20'lik kısmı. Yer altından gelen yüzde 80'lik kısım ile birlikte bilinmeyen koku ve köpüklü su geliyor" diye konuştu.

10 yıldır restoranda çalışan ve şelalenin hemen üstünde oturan Süheyla Okatan, "Yıllardır buradayım, son yıllarda bu koku ve akıntı gelmeye başladı. Burada yaşayan kaz ve ördekleri sırf suya girip zehirlenmesinler diye ayaklarından bağlayıp akıntının geçmesini bekliyorum. Bu kirli suyu bir yerlerden birileri salıyor ama kim bilmiyoruz. Kötü kokuyu evimde bile hissediyorum" dedi.

Düden Şelalesi'ne yıllardır komşu olan Kazım Bilgili de kokudan ve köpüren, sudan şikayetçi oldu. Bilgili, "7-8 yıldır böyle oluyor. Benim şüphelerim arıtma sularının salınmasına yönelik" diye konuştu.