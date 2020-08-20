Düden Şelalesi'nin su seviyesini yükseltmek için yapılan sondaj çalışmaları kötü kokuya neden oldu!

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'nde, su seviyesini yükseltmek için yapılan sondaj çalışmaları şelale civarında kötü kokulara neden oldu. Belediye ekipleri şikâyet üzerine sondajdan akan suyu kesti. Bölge halkı kötü koku nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını söylüyor.

Antalya'da kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'nin su seviyesini yükseltmek için yapılan sondajlar kötü kokuya neden oluyor. Yer altından çekilen sudan gelen kötü koku, yakınlardaki ev sahipleri, esnaf ve ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.

Şikâyet üzerine şelalenin hemen girişindeki otoparkta bulunan sondajlardan akan su, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi.

"Çözüm bekliyoruz"

Keskin kokudan dolayı evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Rıza Kırkler, "Yer altından gelen sudan dolayı pis bir koku yayılıyor. Yetkililere şikayet ettik. Bu nedenle suyu kestiler. Ancak çözüm bekliyoruz" dedi.

"6 yıl önce de yaşadık"

Suya lağım, kimyasal atık, evsel ya da fabrika atığı karıştığından şüphelendiklerini söyleyen esnaf İsmail Epçin, benzer sorunu 6 yıl önce de yaşadıklarını ifade etti.

Düden Şelalesi'nin hemen girişinde kuaför dükkanı işlettiğini belirten İsmail Epçin, "Sondajdan çıkan sudaki kötü koku bizi ve müşterilerimizi rahatsız ediyor. Dışarıda kokudan durulmuyor. Şelalenin aşağısındaki esnaf da bundan rahatsız. Böyle bir güzelliğe, böyle bir koku olmaması gerekir diye düşünüyorum" dedi.