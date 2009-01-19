

Yüz için nergis çiçeği

Dudaklar ilgi ister

Sıcak değil ılık duş

El ve ayak krem sever

Kışın vücut ısımızın artması cildimizin kurumasına neden olur. Öte yandan hava sıcaklığı düşerken nem de düşer. Soğuk hava cildin nemini de emer. Sıcak suyla uzun süreli alınan duşlar cildi koruyan doğal yağların azalmasına neden olur. Kışı kuruyan, hatta pul pul dökülen bir ciltle uğraşarak geçiririz.Martha Stewart’a göre bu sorunlarla başa çıkmak için öncelikle bol bol kafeinsiz içecekler, su, meyve suyu ve bitki çayları tüketmek gerekiyor. Sonrasında da krem, balsam ve yağlarla yapılması gereken bakım geliyor.Kuru ve soğuk hava yüzünüzde kızarıklığa, yanmaya ve hassasiyete neden olur.Yüzünüzü yıkarken sütlü, hafif bir temizleyici kullanın. Normal sabunlar, yüzünüzdeki doğal yağların azalmasına neden olur. Geceleri nemli yüzünüze güçlü bir gece kremi uygulayın. Sabahları ise hafif bir losyon yeterli olur. Yüz bakım ürünleri alırken içinde sentetik koruyucular, alkol ile renk ve koku verici maddeler olmamasına dikkat edin. Bu maddeler kuruluğa ve iritasyona neden olabilir. İçinde nergis çiçeği gibi antienflamatuar otların bulunduğu ürünler en ideal olanlarıdır. Ölü deriden kurtulmak için şeker gibi doğal maddelerle cildinizi ovun. Ayrıca her hafta yüzünüze cildinizin su ihtiyacını giderecek bir maske uygulamayı da ihmal etmeyin.İnce derisi yüzünden dudaklar daha kurudur ve ekstra ilgi ister. Mevsimsel şartlar yüzünden çoğunlukla ağzımızdan nefes alıp veririz, bu da dudakların çatlamasına neden olur. Kuruyan dudakları yalayarak ıslatmak durumu daha da kötü hale getirir. Buharlaşan tükürük çatlaklara neden olur.Dışarı çıkmadan önce dudaklarınıza balsam sürerek nemini korumasını sağlayın. Gün içinde de dudak koruyucusu kullanın. Avokado, zeytinyağı ve soyalı ürünler dudaklarınızı yumuşatır.Sıcak suyla uzun süreli yapılan duş ve kullanılan sabun, soğuk hava yüzünden vücutta azalan nemin daha azalmasına neden olur. Giysilerdeki deterjan kalıntıları da ciltte iritasyona neden olur.Sıcak yerine ılık duş alın. İçinde aloe vera gibi yumuşatıcı etkisi olan maddelerin bulunduğu vücut temizleyicileri kullanın. Islak vücudunuzu kuruladıktan sonra hafif bir nemlendirici sürün. Hindistancevizi yağlı veya zeytinyağlı ürünler kullanılabilir.Mevsimsel bakterilere karşı savunmasız duruma geçen eller kurur ve çatlar. Botlara mahkûm olan ayaklar çatlar ve iltihaplanır. Bu havasız ortam mantarların üremesi için de idealdir.Ellerinizi her zaman kurulayın ve yıkadıktan sonra mutlaka krem sürün. Bulaşık yıkarken eldiven giymeyi ihmal etmeyin. Daha yoğun bir bakım için yatmadan önce içinde karite yağı bulunan krem sürün. Bu krem çatlakların düzelmesini sağlar. Ayaktaki mantarları yok etmek için gece yatmadan önce içinde nane ve çay ağacı yağı bulunan balsam kullanın.