Dudak kaldırma operasyonu yaptıran Seda Sayan'a yorum yağdı: Yapma be bacım!

Geçen yıl "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada yine olay oldu.

58 yaşındaki Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı programda son görüntüsüne çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu.

Dudak kaldırma operasyonu yaptıran Sayan’a sosyal medyadan yorum yağdı.

Seda Sayan’a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

* Yazık ne hale gelmiş kadın.

* Bir başladı mı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu.

* Güzel olayım derken çirkinleşiyor, farkında değil.

* Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal, kendini mahvettin.

* Bir insan kendine neden bunu yapar? Pes!