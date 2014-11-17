T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Dudak dudağa öpüşmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor'

Tek bir öpücüğün on milyonlarca bakteriyi paylaşımına sebep olduğunu biliyor muydunuz?

17 Kasım 2014 12:43

Dudak dudağa öpüşmenin her seferinde insandan insana yaklaşık 80 milyon bakterinin transferine sebep olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor.

Dudak dudağa öpüşmenin dünyadaki kültürlerin yüzde 90’ına yakınında bulunduğuna dikkat çeken araştırmanın lideri Profesör Remco Kort, bu durumun her seferinde insandan insana yaklaşık 80 milyon bakterinin bulaşmasına sebep olduğunu iddia ediyor.

Bakteri transferini gözlemlemek için 21 çiftin katıldığı bir araştırma yapan ekip, sıklıkla öpüşen çiftlerin söz konusu bakteri transferinden dolayı tükürüklerinde benzer mikroorganizmalara rastladı.

Bakteri transferinin böyle bir benzerliğe sebep olduğunu açıklayan araştırmacılar, söz konusu benzerliğin çift olmayan kişilerde bulunmadığına dikkat çekti.

Journal Microbiome’de yayınlanan araştırmada görev alan Dr Alison Morris’e göre, söz konusu bakteri transferi insan sağlığı için oldukça faydalı çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

 

ETİKETLER

dudak dudağa öpüşmesağlık80 milyon bakteribağışıklık sistemiaraştırmagüçlendiriyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24