'Dudak dudağa öpüşmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor'

Dudak dudağa öpüşmenin her seferinde insandan insana yaklaşık 80 milyon bakterinin transferine sebep olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor.

Dudak dudağa öpüşmenin dünyadaki kültürlerin yüzde 90’ına yakınında bulunduğuna dikkat çeken araştırmanın lideri Profesör Remco Kort, bu durumun her seferinde insandan insana yaklaşık 80 milyon bakterinin bulaşmasına sebep olduğunu iddia ediyor.

Bakteri transferini gözlemlemek için 21 çiftin katıldığı bir araştırma yapan ekip, sıklıkla öpüşen çiftlerin söz konusu bakteri transferinden dolayı tükürüklerinde benzer mikroorganizmalara rastladı.

Bakteri transferinin böyle bir benzerliğe sebep olduğunu açıklayan araştırmacılar, söz konusu benzerliğin çift olmayan kişilerde bulunmadığına dikkat çekti.

Journal Microbiome’de yayınlanan araştırmada görev alan Dr Alison Morris’e göre, söz konusu bakteri transferi insan sağlığı için oldukça faydalı çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor.