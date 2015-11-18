Dudak bakımı ürünleri kanserojen mi?



Almanya'da yapılan bir araştırma söz konusu dudak nemlendiricilerinin MOAH ve MOSH içerdiğini ortaya koydu. Kısa adı MOAH olan mineral yağlardan elde edilen aromatik hidrokarbonların kanserojen olduğu ve gen değişimine yol açtığından şüphe ediliyor. Kısa adı MOSH olan mineral yağ doymuş hidrokarbonlarının ise organlarda birikme yapabildiğine dikkat çekiliyor.

Deriden emilerek vücuda alınıyor

Mineral yağlar üzerine araştırma yapan Dr. Konrad Grob sonuçların endişe verici olduğunu belirtiyor.

Üretici firmalar ise üretim standartlarına harfiyen uyduklarını, deriden emilimin düşük derecede ve ürünlerin güvenli olduğunu savunuyor.

Ancak AB Komisyonu bünyesindeki tüketiciyi korumaya komisyonunun üyesi olan bilim insanları bu şüpheli maddelerin dudak derisi yoluyla vücuda alındığını vurguluyor. Peki, düşük miktarda MOSH ve MOAH'a maruz kalmak da tehlikeli mi?

Aslında vücut tarafından emilen oran hiç de azımsanacak ölçüde değil. Ortalama bir dudak nemlendiricisi kullanıcısı için yılda yaklaşık 4 dudak nemlendiricisi kadar. Uzman Konrad Grob bu nedenle dudak bakımı için de gıda güvenliği kriterlerinin uygulanması gerektiği görüşünde.

Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi'ne göre kanserojen olduğu ve gen değişimine yol açtığından şüphe edilen MOAH'ın gıda maddelerinde kullanılması yasak.

MOSH'un vücutta çoğalma tehlikesi var

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'ne göre kozmetikte kullanılan mineral yağların deri üzerinden emilimi riskli değil, ancak MOSH vücutta çoğalabildiği için gıda maddelerinde kullanılmaması gerekiyor.