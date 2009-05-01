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Dublörü davette kendi alışverişte

Beyonce, Viyana’da davet edildiği Ambertina müzesindeki konserine dublörünü yolladı. Kendisi soluğu alışverişte aldı...

01 Mayıs 2009 03:00

Beyonce, Viyana’da davet edildiği ünlü Ambertina müzesindeki konserine ‘dublörünü’ yolladı. Kendisi soluğu alışverişte aldı...

Milliyet’in haberine göre; Amerikalı pop yıldızı Beyonce, Viyana’daki seçkin sanat çevrelerini küplere bindirdi. Avusturya’da yayımlanan “Oesterreich” ve “Heute” gazetelerinin haberlerine göre, yılda bir milyon ziyaretçi çeken Viyana’nın en ünlü müzesi Ambertina, Amerikalı yıldızı konser vermesi için davet etti. Ancak Viyana’ya gelen Beyonce, müzenin kokteyline katılmadı ve yerine benzerini gönderip kendisi alışverişe çıktı.

Benzeri fotoğraf çektirince...

Beyonce’ın benzeri müze müdürü Klaus Albercht Bchroder ile fotoğraf çektirirken skandal ortaya çıktı. Müze yönetimi olaydan büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Organizatörler yıldızı menajerine şikâyet edeceklerini belirttiler.
Müzenin önceki senelerde yapılan kokteyline Brad Pitt, Angelina Jolie ve Nicolas Cage gibi Hollywood starları katılmışlardı.

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