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Kültür-Sanat

Duayen aşıklar Esenler'de anıldı

İSTANBUL, (DHA)- AŞIKLIK geleneğinin duayen isimleri Aşık Murat Çobanoğlu ve Aşık Şeref Taşlıova 2'inci Geleneksel Aşıklar Şenliği’nde anıldı

09 Nisan 2018 19:14

İSTANBUL, (DHA)- AŞIKLIK geleneğinin duayen isimleri Aşık Murat Çobanoğlu ve Aşık Şeref Taşlıova 2\'inci Geleneksel Aşıklar Şenliği’nde anıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü\'nün Kars - Çıldır’a bağlı Aşağıcanbaz ve Yukarıcanbaz Köyü Dernekleri ile birlikte Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlediği şenlikte Aşık Murat Çobanoğlu ve Aşık Şeref Taşlıova Anadolu\'nun kardeşlik ruhunu yansıtan dizeleriyle, usta aşıklar tarafından anıldı.

Etkinlikte söz alan Aşık Murat Çobanoğlu\'nun oğlu oyuncu Ozan Çobanoğlu, \"Babamın ve elli yıllık yol arkadaşı Aşık Şeref Taşlıova\'nın türkülerini dinleyeceğim için çok mutluyum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

ANADOLU RUHUNU SAHNEYE TAŞIDILAR

Gece aşıklık geleneğinin günümüz temsilcilerinden; Bayram Denizoğlu, Mürsel Sinan, Yener Yılmazoğlu ve Korkmaz İkan, söyledikleri türkülerle Anadolu\'nun birlik, beraberlik ve kardeşlik dokusunu yansıttı. Etkinlikte Aşık Şenlik\'ten, Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova\'dan dizelerle aşıklık geleneği bir kez daha sahneye taşındı.

“BİR SOKAĞIMIZIN ADINI \'AŞIK ŞENLİK\' YAPTIK”

Türk milletinin aşıklık geleneğine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, \"Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilmemiz lazım. Bunun içindir ki; Aşık Şenlik\'in dizelerini okuyan, gönlünde hisseden bir nesil, kendi yurduna göz dikmiş düşmanın gözünü oyar. Bu açıdan bu geleneğin bu topluma öğretilmesi çok önemli. Geçtiğimiz yıl bana gelen bir talep üzerine Esenler\'de bir sokağımıza Aşık Şenlik adını verdik, yakın zamanda da açılışını yapacağız inşallah\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Göksu, dernek başkanlarına isimlerinin yazılı olduğu saat hediye etti.

(FOTOĞRAF)

 

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