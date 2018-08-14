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Dua Lipa'ya geceliği 15 bin dolarlık villa (2)

O VİLLADAKİ ODADAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser vereceği otelin bahçesinde, kaldığı 15 bin dolarlık villanın yatak odasında ve havuzda çektirdiğ

14 Ağustos 2018 15:30

O VİLLADAKİ ODADAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Antalya\'da konser vereceği otelin bahçesinde, kaldığı 15 bin dolarlık villanın yatak odasında ve havuzda çektirdiği fotoğraflar ile otelin sahilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Dua Lipa, binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafları Instagram\'daki hesabından \'Dün gece güzel bir ortamda güzel bir akşam yemeği yedim. Bu gece sizler için Antalya\'da olmaktan çok heyecanlıyım\' notuyla paylaştı.

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