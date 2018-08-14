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Dua Lipa'ya geceliği 15 bin dolarlık villa

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' kapsamında bugün sahne alacak Dua Lipa (23) ve ekibi, Antalya'ya geldi

14 Ağustos 2018 15:08

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, \'Regnum Live in Concert\' kapsamında bugün sahne alacak Dua Lipa (23) ve ekibi, Antalya\'ya geldi. Konser vereceği Regnum Carya Otel\'e yerleşen Dua Lipa, geceliği 15 bin dolarlık Crown Villa\'da kaldı.
Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu akşam Belek Turizm Merkezi\'ndeki Regnum Carya Otel\'de vereceği konser için dün sabah Antalya\'ya geldi. Antalya Havalimanı\'nda karşılanan Dua Lipa, özel helikopterle kalacağı ve konser vereceği otele geçti.
Regnum Otelleri\'nin sahibi Ali Şafak Öztürk tarafından karşılanan Dua Lipa ve ekibi, geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa\'ya yerleşti. Dua Lipa, daha sonra Ali Şafak Öztürk\'le oteli gezdi. Öztürk, Dua Lipa\'yı kendi villasında ağırladı ve birlikte yemek yedi. Ali Şafak Öztürk\'e ait köpeği seven Dua Lipa, havuz başında beraber fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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