Dua Lipa'dan Türkiye paylaşımı: İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları üzerine ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, paylaşımına 'Seninleyim Türkiye' notunu düştü.

ntalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, çoğu yerde başlayan orman yangınlarına yönelik tepkiler de kamuoyunda sürüyor.

Sosyal medyada birçok ünlü isimden ve pek çok kullanıcıdan, yaşananlara yönelik tepki ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin destek paylaşımları geliyor.

Son olarak ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, 'Seninleyim Türkiye' notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Dua Lipa, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zavallı gezegenimiz yanıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. ANNEMİZİ KORU (doğa ana). Türkiye, seninleyim."