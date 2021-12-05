Dua Lipa, 2 yıldır birlikte olduğu Anwar Hadid’den ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, 2 yıldır birlikte olduğu manken erkek arkadaşı Anwar Hadid’den ayrıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin özel haberinde 26 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ile 22 yaşındaki Hadid’in kariyerlerine odaklanmak için bir süredir görüşemediği aktarıldı. Gazetenin iddiasına göre çift son 6 haftada hiç bir araya gelemezken, “ara vermenin” de konuşulduğu öne sürüldü.

Dua Lipa’nın Londra ve Los Angeles’ta albüm kayıtlarına devam ettiği belirtilirken Hadid’in ise köpekleri Dexter ile New York’ta kaldığı kaydedildi. Çifte yakın bir kaynak, “İkisi de ilişkilerine ara verme fikrini konuşuyor. İlişkileri şu an krizden geçiyor ve sallantıda” dedi.

Gigi ve Bella Hadid’in kardeşi olan Anwar Hadid bir süre önce Instagram hesabından, “Bana yol gösterdikleri ve kendimle mutlu kalmamı öğrettikleri için sevdiklerime şükran borçluyum” mesajını paylaşmıştı. Çift konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.