'DTP'ye şerefsizlik yaptılar' diyen vekil kimden onay bekliyor?

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal, Irak’tan gelen 34 PKK’lının karşılanmasını değerlendirirken, “DTP şerefsizlik etti” sözleri nedeniyle özür bekleyen DTP’ye, “Başbakan talimat vermedikçe özür dilemem” dedi.









Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda yaptığı toplantıda Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmeler yapan Milletvekili Cafer Tatlıbal, PKK’lıların serbest bırakılması ve karşılanmasıyla ilgili, “Bildiğiniz gibi DTP şerefsizlik etti” diye çıkışmıştı. Bu açıklamaya sert tepki gösteren DTP yazılı açıklama yaparak Tatlıbal’ın özür dilemesini istedi.





DTP’nin özür dilemesini beklediği Tatlıbal, Kahramanmaraş’taki yerel bir televizyonda katıldığı programda, şunları söyledi:





"Kimseden ürkerek söylemedim"

“Ben şunu anlatmak istiyorum. Kelime maksadını aşmış olabilir. Ama o gün otobüsün üzerine çıkıp zafer kazanmış bir Romalı asker gibi etrafa böyle bir selamlama yaparak, bu ülkedeki Türkleri rencide edici hareket yapmak, bu açılıma mani olmaktır. AKP bu açılımı çok risk alarak yaptı. Bu ülkenin iç barışını temin için. Bu kadar güzelliklerin karşısında o şekilde hareket resmen bir provokasyondu. Ama o da inşallah hedefine ulaşmayacaktır. Şimdi AKP hükümeti niye onlardan özür dileyecekmiş. AKP hükümetinde ben, karar verici ve sözcüsü noktalarında ve konumunda değilim. Ben bir AKP milletvekili olarak, kendi bölgemdeki halkımın hissiyatını dile getirdim. Diyorum ki, bu sözüm maksadını aşmış olabilir. Eğer Başbakanım ‘Özür dilemen lazım derse’ dilerim, yoksa, çok da şey bir kelime değil bu. Kendi irademe göre özür dilemem. Kimseden ürkerek bu sözü sarf etmiş değilim.”