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Politika

DTP'li Kaplan'dan Başbakan Erdoğan'a tepki

24 Kasım 2009 14:55

T24- DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, partilerinin ambleminin illegal olarak görülemeyeceğini söyledi.
     TBMM'de gazetecilerin, İzmir'de DTP konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili soruları yanıtlayan Kaplan, kırmızı gülün Avrupa Sosyalist Partisi, sosyal demokratların da amblemi olduğunu söyledi. Partilerinin bayrağında bunun sarı zeminde olduğunu ve yeşil yaprak bulunduğunu belirten Kaplan, şunları söyledi:
     ''Sarı, kırmızı ve yeşil renk, bizim partimizin rengidir. İstediğimiz flamada bu üç rengi kullanacağız. O zaman trafik levhaları da mı illegal örgüt renkleri. İllegal örgütlerin renkleri bellidir. PKK'nın, HPG'nin ARNK'nin, hepsinin üstünde yıldız var, bilmem ne var, renkleri belli. Halkın elindeki, bayramda, düğünde kullandığı renkleri, partimizin renklerini bir Başbakan'ın, illegal örgüt bayrağı olarak değerlendirmesini tahrik unsuru kabul edeceğine, güvenlik güçlerinin sorumlu görev yapmasını sağlaması gerekiyor.
     O zaman niye iddianame ile dava açmıyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı?''
     Parti amblemlerinin yasaklanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kaplan, bu konuda ciddi hata yapıldığını savundu.

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