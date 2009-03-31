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Politika

DTP'den çirkin kutlama

DTP'liler Van'da seçimi kaybeden AKP'li Belediye Başkanı Burhan Yenigün'ün maketinin boynuna ip takarak caddelerde sürükledi

31 Mart 2009 03:00

DTP'liler Van'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden AKP'li Belediye Başkanı  Burhan Yenigün'ün maketinin boynuna ip takarak caddelerde sürükledi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosunda bir araya gelen DTP'li grup, gece yarısına kadar cadde ve sokaklardaki kutlamalarının ardından, AKP'li eski Belediye Başkanı Burhan Yenigün'ün maketiyle gösteri yaptı.

Burhan Yenigün'ün maketinin boynuna ip takan DTP'liler, maketi caddelerde sürükledi. Caddede slogan atarak Van Belediyesi önüne gelen DTP'li grup, buradaki gösterilerinin ardından dağıldı.

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