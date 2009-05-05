DTP'den çağrı: Gelin yeni bir sayfa açalım

Operasyonların durdurulmasını isteyen DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, hükümete barış çağrısı yaptı: Gelin yeni bir sayfa açalım



Ayna, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mardin'deki saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



Gezmiş ve arkadaşları...



Yarın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ayna, ''Denizler, emperyalizme ve sömürüye karşı adaletin ve özgürlüklerin hakim olduğu demokratik ve sosyalist bir Türkiye için mücadele ettiler. Ülkenin dört bir tarafında, bütün insanlarımız için bitmek tükenmek bilmeyen bir özgürlük heyecanıyla mücadelelerini sürdürdüler'' dedi.



Ayna, şöyle devam etti: ''Bir grup Dev-Genç'li, 1968'de Hakkari'ye kadar giderek, Zap Suyu'nun

üzerine bir köprü yaptılar. (Boğaz'a değil, Zap'a köprü) dediler. Bu köprü aynı zamanda halkların kardeşliğinin de köprüsüydü. Bu köprüyü yıkanların hedefi, aslında halkların kardeşliğini yıkmak, yerine düşmanlığı geliştirmekti. Bizler bugün, ülkemizin demokrasi, sosyalizm ve özgürlük mücadelesinde, en önde bayrağı taşıyan Denizlerden aldığımız mücadele ve direniş mirasını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.''



Partimiz hedef haline getirildi



Düzenlenen operasyonlar sonrasında mahkemeye çıkartılan 222 DTP'linin tutuklandığını belirten Emine Ayna, bunun, sivil siyaset alanına ve demokrasi arayışına karşı ''darbe girişiminin'' bir başka şekli olduğunu, ''darbenin daha inceltilmiş şekliyle karşı karşıya olduklarını'' söyledi.



''Tek sesliliği bozduğumuz için partimiz hedef haline gelmiştir'' iddiasında bulunan Ayna, şunları söyledi:

"Bu gözaltı ve tutuklamalar, her türlü hukuki dayanaktan yoksundur. Delilsizdir, temelsizdir. Bu operasyon hukuki değil, siyasidir. Yargının operasyona uygun bir şekilde delil yaratma çabası içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada asıl yargılanmak istenen, partimizin yürüttüğü demokratik siyaset ve savunduğu temel ilkelerdir. Bir halkı sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar.''



Herkesin ağız birliği etmişcesine partilerini hedef gösterdiğini öne süren Ayna, ''Örneğin; siyaset üstü ve tarafsız kalması gereken Sayın Cumhurbaşkanı, partimize yönelik 'onların normal bir siyasetçi gibi davranması lazım' ifadelerini kullanmıştır'' dedi.



Yeni bir sayfa açalım



Terör örgütü PKK'nın Kürt sorununun çözümsüzlüğünün bir sonucu olduğunu iddia eden Ayna, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ne acıdır ki bu çözümsüzlük politikasının bedelini Türkiye halkı ödemektedir. Geçen hafta 10 gencimizi kaybettik. Seçim sürecinde operasyon yapmadınız, ölümler durdu. seçimden sonra PKK, 1 Hazirana kadar çatışmasızlık kararı aldı. Buna resmi olarak cevap veremeseniz bile seçim sürecinde yaptığınız gibi operasyonları durdurarak da cevap olabilirdiniz. O zaman bu gençler ölmezdi.



Çıkıp kürsülerde timsah gözyaşları dökenlere sormak istiyoruz; hanginizin çocuğu Güneydoğu'da askerlik yapıyor? Hanginizin çocuğu ölüme gönderiliyor? Hanginiz her gün televizyonları başında kötü bir haber bekliyorsunuz? Eğer gerçekten vatan adına bir kaygı duymuş olsaydınız, ülkenin elden gitmekte olduğunu, uçuruma doğru sürüklendiğini görür ve ona göre hareket ederdiniz. Toplumsal barışı yaratmanın koşullarını oluştururdunuz. Bu çözümsüzlüğün ve çatışmalı sürecin bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Diyoruz ki 'gelin yeni bir sayfa açalım.'

Karşılıklı acılarımızı bağrımıza basalım. Ülkemizin, çocuklarımızın aydınlık geleceği için tarihi bir diyalog ve demokrasi süreci başlatalım. Bunun yolu da DTP'nin değil, silahların susturulmasından geçmektedir.'' (aa)