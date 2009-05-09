DTP'den 4 ilde açlık grevi

DTP'nin yönetici ve partililer, partiye yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etmek için Şırnak, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da 2 günlük açlık grevine başladı.



DTP, Şırnak, Adıyaman, Batman ve Elazığ il örgütleri 2 günlük açlık grevi başlattı.



DTP Şırnak İl Başkanı Halil İrmez ve Belediye eski Başkanı Ahmet Ertak'ın aralarında bulunduğu 50 kişinin katıldığı açlık grevi yarın sona erecek. İl Başkanı Halil İrmez, 29 Mart seçimlerinde DTP'nin başarısını tahammül edemeyenlerin arkadaşlarını tutukladıklarını ileri sürerek, ``Bizi ne kadar tutuklayıp zindanlara atsalar da çağdaş demokrasinin hakim olması için eylemlerimizi sürdüreceğiz'' dedi.



DTP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Doymaz, ``Partimize ve demokrasi güçlerine karşı geliştirilen bu yönelim ve anlayışın terk edilerek tutuklanan partili arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunu sağlamak ve demokratik mücadele yönetmelerinin önündeki engelleri aşmak için her zaman olduğu gibi bu günde mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.



DTP Elazığ İl örgütü, Mardin'de 44 kişinin katledilemesi ve partiye yapılmak istenen baskıları kınamak için 2 günlük açlık grevi başlattı. İl Başkanı Baki Yıldırım, ``Korucular devletin silahıyla bu tür katliamlar gerçekleştirmiş dolayısıyla devlet de bundan sorumludur. Bölgedeki katliamlar sosyal dokuyu bozmaktadır. Bırakın bölgeyi aileyi bile bölerek, aile fertlerini karşı karşıya getirmektedir. Katliamı nefretle kınıyor, sorumlu mercileri üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz'' diye konuştu.



DTP Batman İl Örgütü, Atatürk Parkı'nda kurduğu çadırda açlık grevi başlattı. DTP İl Başkanı Özcan Erdem, ``DTP'yi susturma silahları sustur. Çatışmasızlığa cevap ver'' dedi. DTP milletvekili Ayla Akat ise, `kimsenin Kürtler'i' olmayacaklarını anlatırken, ``Biz bu ülkenin vatandaşıyız ama onurlu Kürt olacağız'' dedi.





