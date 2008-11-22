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Politika

DTP’de ‘kaleler’e süpriz adaylar

DTP, AKP’ye Güneydoğu’yu kaptırmamak için sürpriz isimlere yöneldi. Hatip Dicle’ye Diyarbakır, Leyla Zana’ya da Batman belediye başkanlığı adaylığı öneril

22 Kasım 2008 02:00

DTP, yerel seçimlerde kıyasıya bir yarış yaşayacağı AKP’ye Güneydoğu’da “kaleleri” kaptırmamak için sürpriz isimlere yöneldi. DTP, Hatip Dicle’ye Diyarbakır, Leyla Zana’ya da Batman belediye başkanlığı adaylığını önerdi.

DİCLE ‘OLUR’ DEDİ, ZANA DÜŞÜNÜYOR 

Yerel seçimlere bölgede çok sevilen ve kabul gören adaylarla girme çabası içindeki DTP, öncelikle Hatip Dicle ve Leyla Zana’ya teklif götürdü.

DTP’liler Dicle’nin Diyarbakır’dan, Zana’nın ise Batman’dan aday olmasını istedi. Dicle bu teklife olumlu karşılık verirken, bölgede ‘siyasi bir simge’ gibi algılanan Zana’nın da Diyarbakır’dan aday olmak istediği ve bu nedenle Batman adaylığına sıcak bakmadığı öğrenildi. 

DTP kriterleri: Kürtçe bilecek, çok eşli olmayacak

DTP'nin kadın mitingi Öcalan gösterisine dönüştü

BAYDEMİR VAN’A MI GİDİYOR 

DTP’nin AKP’nin elindeki Van Belediyesini almak için, güçlü bir aday çıkarmayı planladığı, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir’i Van’a kaydırmak istediği bertildi.


DTP TEK EŞLİ ADAY ARIYOR

DTP, yerel seçimler için adaylık başvurularını da almaya başladı. DTP’nin belediye başkan adayları için Kürt sorununa duyarlı olmaları, Kürtçe bilmeleri ve tek eşli olmaları gibi kriterler de arıyor.

Adaylar partililerin, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderlerinin oluşturduğu “Özgür Seçim Platformunda” kendilerini tanıtacaklar ve projelerini anlatacaklar.

Bu platformda, oylama yapılarak üç aday belirlenecek ve o aday parti genel merkezinde oluşturulan seçim komisyonunda değerlendirilecek. Adaylara ilişkin son kararı Merkezi Seçim Komisyonu ve Parti Meclisi birlikte verecek. Adaylar aralık ayı sonu ya da Ocak ayı başında kamuoyuna açılacak.

DTP, yüzde 40 kadın kotası uygulayacak ve kadın adayları teşvik etmek için illerde 1500, ilçeler de 1000, beldelerde ise 750 YTL olarak belirlenen adaylık ücretini almayacak.

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