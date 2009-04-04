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Politika

DTP, Obama’dan özerklik isteyecek

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Türkiye ziyaretinde ABD Başkanı Obama’ya özerklik taleplerini ileteceklerini açıkladı

04 Nisan 2009 03:00

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Türkiye ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama’ya özerklik taleplerini ileteceklerini açıkladı.

DTP, ABD Başkanı Barack Obama'dan Güneydoğu'da özerklik istemeye hazırlanıyor.

Partinin Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Obama'nın ziyareti sırasında kendisine Kürt sorununun çözümü için özerklik talebinin de yer aldığı bir dizi öneri ileteceklerini söyledi.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Obama'nın Kürt sorununun çözümüne yardımcı olmasını umduklarını kaydetti.

Demirtaş, Obama'nın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'le Ankara'da bir araya gelecek olmasının da, Amerikan Başkanı’nın DTP'yi Kürt sorununun barışçıl çözümünde taraf kabul ettiğinin kanıtı olduğunu savundu.

Demirtaş, Obama'ya iletecekleri öneriler arasında ise Güneydoğu'da Kürtlere kısmi özerklik anlamına gelecek bir bölgesel yönetim kurulması talebinin yer aldığını söyledi. DTP ayrıca, PKK'ya yönelik genel bir af çıkarılmasını, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak anayasal değişiklikler yapılmasını da istiyor.

"Kürtler savaş istemiyor. Türkiye sınırları içinde daha geniş demokratik haklarla barışcıl bir çözüm istiyoruz" diyen Selahattin Demirtaş, DTP olarak PKK'dan silah bırakmasını istemeyeceklerinin de altını çizdi. 

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