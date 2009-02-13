DTP, Kürtçe propaganda yapacak

DTP, 2. Olağan Kongre’sinde de çalınan ve soruşturmaya konu olan PKK’nın Dağlıca baskınını anlatıldığı Kürtçe “Oramar” adlı şarkıyı, seçim müziği olarak da kullanacak.



Erkek-kadın aday için farklı şarkı



DTP, seçimlerde yapacağı propaganda ve kullanacağı şarkıları belirledi. Erkek adayların “Oramar” adlı şarkıyı, kadın adayların da Aynur Doğan’ın seslendirdiği “Keça Kurdan” şarkısının müziklerini kullanacağı belirtildi. Her iki şarkının sözlerinin değiştirilerek, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki farklı biçimde yeniden yazıldığı kaydedildi.



Dağlıca'dan bir hafta sonra bestelendi



“Dağın sesi” grubunun seslendirdiği “Oramar” türküsü, Dağlıca baskınından bir hafta sonra bestelendi. Parçada, PKK’lıların düşmandan öç aldığı ve Turani sistemin perişan edildiği iddia ediliyor.



Ağırlıklı olarak Kürtçe



DTP, seçim çalışmalarını da iki dilde yürütme kararı aldı. Siyasal Partiler Yasası’ndaki “seçim çalışmalarında siyasi partiler, Türkçeden başka dil kullanamazlar” hükmüne rağmen, propaganda çalışmalarında ağırlıklı olarak Kürtçe kullanılacak. Adayların, halkla görüşmelerinde de Kürtçe konuşmalarını istenecek. Bu şekilde söz konusu hükmün, işlevsiz hale getirilmesi amaçlanıyor.



Kürtçe konuşma zamanı gelince



DTP’de Kürtçe bilmeyen Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna’nın başını çektiği grubun, Meclis grubunda da Kürtçe konuşulmasını isteği kaydedildi. Ancak DTP lideri Ahmet Türk ve diğer ılımlı milletvekillerinin, bunun zamanlamasının uygun olmadığı, partinin aleyhinde kullanılabileceği, kaos ve kargaşa ortamına zemin hazırlayacağını belirterek karşı çıktığı belirtildi.



Türk’ün radikallere, “Kürtçe, zamanı geldiğinde zaten konuşulacak. Amaç üzüm yemekse bağcıyı dövmenin anlamı yok” diyerek karşı çıktığı öğrenildi.

