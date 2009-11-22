DTP konvoyuna taşlı saldırı: 4'ü polis, 11 yaralı

T24 - İzmir'in Hatay semtinde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü karşılamak üzere oluşturulan araç konvoyundaki partililerle, bir grup vatandaş arasında kavga çıktı. Olay sırasında, 4'ü polis, 1'i gazeteci toplam 11 kişinin yaralandığını, çok sayıda aracın camlarının kırıldığını bildirdi.



İzmir'in Hatay semtinde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü karşılamak üzere oluşturulan konvoydaki partililerle, bir grup vatandaş arasındaki kavganın, terör örgütünü simgeleyen bez parçasını açan partililere, vatandaşların tepki göstermesi ve bir aracın, 1 vatandaşa çarpması üzerine başladığı bildirildi.



Adnan Menderes Havalimanı'nda Ahmet Türk'ü karşılayan konvoy, Halide Edip Adıvar Caddesi'nden, İnönü Caddesi'ne girdiği sırada, bazı partililerin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarını açması, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı.



Bu arada konvoydaki araçlardan biri, 1 vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.



Yetkililer, olay sırasında, 4'ü polis, 1'i gazeteci toplam 11 kişinin yaralandığını, çok sayıda aracın camlarının kırıldığını bildirdi.



Vatandaşa çarpan aracın sürücüsünün Basmane Karakolu'na götürülerek gözaltına alındığı kaydedildi.



Diğer yandan, DTP'lilere tepki gösteren bir grup, Karabağlar MHP İlçe binası önünde toplandı.



MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, burada gruba hitaben yaptığı konuşmada, "Provakasyonlara gelmeyin, sizi hiçbir olayın içinde görmek istemiyorum" dedi.



Bu arada, İnönü Caddesi'ndeki vatandaşlar evlerin balkonlarına, pencerelerine ve iş yerlerinin camlarına Türk Bayrağı astı.

