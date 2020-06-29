DTK Eş Başkanı Leyla Güven ifadeye çağrıldı

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) ilişkin soruşturmada milletvekilliği düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018’de Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yapılan baskında elde edilen bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek, 26 Haziran’da 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında 43 kişi gözaltına alındı ve DTK kapısına mühür vuruldu. Gözaltına alınan 16 kişi dün adliyeye sevk edildi ve bunlardan 8’i “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre halen gözaltındaki 27 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Güven’i ifadeye çağrılma gerekçesi öğrenilemedi.

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