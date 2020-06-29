DTK soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8’i tutuklandı.

Savcının “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği Fatma Bülbül, Berdan Acun, Adem Firik, Velat Esin, Aytaç Duymuş, Ömer Baran, Zekiye Yılmaz ile Aynur Aktar adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ayten Tekeş, Arin Zümrüt, Rojda Barış, Nesrin Şanlı, Piran Başkurt, Hüseyin Kaya, Mehmet Şengül ve Ümran Baturay ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim 2018'de DTK'ya yapılan baskında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda açılan soruşturma kapsamında 26 Haziran'da yapılan ev baskınlarında 43 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Adana, Şırnak, Batman ve Van'da yapılan ev baskınlarında, aralarında yerlerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Demir ve Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Naşide Toprak, DTK, HDP, Rosa Kadın Derneği, DBP, sivil toplum örgütü yöneticileri ve avukatların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı.