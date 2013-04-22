DTK çekilme sürecinde izleme komisyonları kuracak

Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'da gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Bildiride "olası bir geri çekilme sürecinde geçişinde sorunları yerinde giderecek, müdahale edip, bu sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayacak, tüm yerel dinamikler ve sivil toplum örgütlerinden oluşacak, 'Süreci İzleme Komitelerinin' kurulması karar altına alınmıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan ve Bayram Bulut'un haberine göre, bildirgede, PKK'nın terör örgütü olmadığı söylenerek, "Süreçle ilgili olarak DTK'nın ilgili bileşenlerinin iç ve dış diplomasi çalışmalarını artırması ve yoğunlaştırması kararı alınmıştır. DTK genel kurulu, başta AB ve ABD olmak üzere tüm uluslararası güçler ve devletler Türk devletiyle PKK karşıtlığı üzerinden kurdukları ilişkiyi gözden geçirme ve PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarması çağrısında bulunur" denildi.

Terörle Mücadele Kanununun kaldırılması, yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi, hazine yardımlarının adil bir hale getirilmesi, koruculuk sistemine son verilmesi gibi adımların atılacağı bir demokratikleşme paketinin hazırlanması gerektiği belirtilen bildirgede, "Bu temelde etkin bir çalışmanın yapılması için acil olması nedeniyle belirlenen paketin sürekli gündemleştirilmesi için eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Tüm siyasi tutsakların özgürlüğe kavuşması için kampanyalar, mitingler gibi etkinlikler düzenlenmesi karar altına alınmıştır" denildi.

Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılaması için eylemlerin yoğunlaşarak sürdürmesinin istendiği bildirgede alınan kararlar şöyle sıralandı:

İzleme komisyonları

"Müzakere sürecinin daha sağlıklı yürümesi, barışçıl rolünü daha etkin oynayabilmesi ve Kürt halkının temel taleplerinden biri olduğu için Kürt Halk Önderi sayın Abdullah Öcalan'ın öncellikle tüm kesimlerle diyalog kurmasının önünün açılması ve özgürlüğüne kavuşması için yapılan çalışmaları, eylem etkinliklerin sürekli hale getirilmesi karar altına alınmıştır. Bu nedenle olası bir geri çekilme sürecinde geçişinde sorunları yerinde giderecek, müdahale edip, bu sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayacak, tüm yerel dinamikler ve sivil toplum örgütlerinden oluşacak, 'Süreci İzleme Komitelerinin' kurulması karar altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde halkımızın taleplerinin (başta anadilde eğitim, yerel ve kültürel özerklik, kültürlerin ve dillerin kendini yaşatma ve geliştirme hakkı, düşünce ifade ve örgütlenme özgürlüğü vb.) anayasal yansımalarını ve kendi önerilerimizi kamuoyu ile daha etkin paylaşmamız karar altına alınmıştır."

Akil insanlar heyeti

Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı sunmak amacıyla kurulmuş olan Akil İnsanlar Heyeti'ne, Abdullah Öcalan ve KCK yönetimi başta olmak üzere, zindanlarda bulunan PKK'lı tutsaklar ile de görüşme gerçekleştirmeleri, demokratik çözüm sürecinin gelişmesi adına bu dinamiklerin de yaklaşım ve değerlendirmelerini Türkiye kamuoyuna yansıtmaları çağrısı yapılması kararlaştırılmıştır. DTK Genel Kurulu, zorla göçertilen herkesi kendi topraklarına dönmesi için çağrı kararı yinelemiştir.